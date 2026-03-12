Università: Aurigemma (Regione Lazio), 'con Campus visivo occhiali gratuiti per studenti Tor Vergata'

"Gli studenti che hanno un Isee basso e quindi vivono in situazioni economiche difficili, hanno la possibilità non solo di curarsi con le visite che vengono effettuate in questi ambulatori, ma anche di avere gratuitamente degli occhiali". È quanto affermato da Antonello Aurigemma, presidente del Consiglio regionale del Lazio, alla presentazione di 'Campus Visivo', la clinica oculistica temporanea allestita dalla Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia presso l'università romana, fino al 27 marzo.