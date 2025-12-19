Università: Marinozzi (Ucbm), 'formazione clinica su grandi numeri e standard di qualità'

"Lavoriamo su grandi numeri mantenendo standard di qualità elevati" nella formazione clinica. Lo ha spiegato Andrea Marinozzi, professore associato ortopedia e traumatologia Università Campus Bio-Medico di Roma intervenendo al primo convegno annuale del team di ricerca scientifica in ortopedia dell'Ateneo, illustrando il modello della Scuola di specializzazione, caratterizzato da "un'intensa attività clinico-chirurgica, dall'ingresso precoce in sala operatoria "e dall'attenzione agli standard regionali nel trattamento delle urgenze.