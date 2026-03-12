Università: Nucci (Tor Vergata), 'con Campus visivo studenti più sereni'

"Riteniamo che la possibilità di verificare lo stato visivo degli studenti e di fornire loro il presidio oculistico e gli occhiali per la correzione possa essere fondamentale per migliorare la loro qualità della vita all'interno dell'Ateneo e far vivere l'esperienza di studio in tranquillità, senza ansie e preoccupazioni legate al tema della vista". Sono le parole di Carlo Nucci, prorettore vicario, professore di malattie dell'Apparato visivo e direttore della Scuola di specializzazione in Oftalmologia dell'università degli Studi di Roma Tor Vergata, presente a Roma presso gli spazi dell'ateneo dove la Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia ha allestito la clinica oculistica temporanea di 'Campus Visivo'.