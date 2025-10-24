circle x black
Cerca nel sito
 

Università, Pravettoni (UniMi): "Agorà della psicologia è racconto oltre il disagio"

"L'università si apre al mondo esterno portando il bello della psicologia"

Gabriella Pravettoni, professoressa di Psicologia all'università degli Studi di Milano
Gabriella Pravettoni, professoressa di Psicologia all'università degli Studi di Milano
24 ottobre 2025 | 15.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"L'Agorà della psicologia nasce dall'iniziativa di un gruppo di psicologi che hanno iniziato a collaborare partendo da un'idea semplice, ma importante: la psicologia non può essere rappresentata solo attraverso il disagio. Abbiamo sentito il bisogno di creare uno spazio capace di raccontarla in modo positivo, attraverso l'arte, la letteratura e la filosofia". Così Gabriella Pravettoni, professoressa di Psicologia all'università degli Studi di Milano, partecipando oggi alla presentazione del progetto culturale dell'ateneo meneghino, che "vuole dare vita a un momento di incontro e di riflessione condivisa tra studenti e cittadinanza. Un luogo in cui approfondire, interiorizzare e riflettere, ma con uno sguardo luminoso, costruttivo e aperto".

Il progetto si ispira al modello di polis greca - l'Agorà, appunto - un luogo in cui i cittadini possono tornare a confrontarsi e discutere sui temi dei nostri tempi, accompagnati da menti brillanti e personaggi illustri. Un ciclo di 6 incontri che prevede la partecipazione di personalità di assoluto rilievo nel panorama nazionale. Tra gli altri, Massimo Cacciari (filosofo), Massimo Recalcati (psicanalista, filosofo e scrittore, Vittorio Lingiardi (Saggista), Andrea Ruth Shammah (regista), "che porteranno in scena anche spettacoli teatrali. In forme diverse - sottolinea Pravettoni - tutti contribuiranno a rappresentare la psicologia nella sua ricchezza e complessità".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Università Pravettoni (Unimi) 'Agorà della psicologia è racconto oltre il disagio'
Vedi anche
Festa del Cinema di Roma, oggi è il giorno di Luc Besson con 'Dracula' - Videonews della nostra inviata
Festa del Cinema, Tinto Brass sul red carpet accolto da applausi - Video
Massimo Boldi: "Con chi farei il film di Natale? Angelo Duro, mi piace molto"
Unicredit-Bpm, Tajani su Golden Power: "Io li avevo avvertiti" - Video
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di 'Io sono Rosa Ricci': la videonews
Russia, Putin annuncia esercitazioni nucleari - Video
L'ultima cena di Pasolini, a 50 anni dalla morte il racconto del ristoratore - Video
Ilaria Cucchi torna al Pertini: "Qui 16 anni fa mio fratello Stefano moriva di giustizia" - Video
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di Jafar Panahi e Carolina Crescentini con ‘Mrs Playmen’: la videonews
﻿Sollima su Netflix con 'Il Mostro': "Violenza e femminicidi, un passato che risuona ancora oggi" - Video
Trump cancella l'incontro con Putin? "Non voglio perdere tempo" - Video
Mattarella a Marcinelle: "Simbolo della dignità del lavoro" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza