circle x black
Cerca nel sito
 

Università: Vadalà (Ucbm), 'ricerca traslazionale e nuove terapie per il mal di schiena'

19 dicembre 2025 | 10.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"Insegniamo ai nostri specializzandi a fare ricerca per sviluppare un pensiero critico e valutare le terapie realmente efficaci". Così Gianluca Vadalà, fondatore Scuola di specializzazione in Ortopedia e Traumatologia Università Campus Bio-Medico di Roma, partecipando al primo convegno annuale del team di ricerca scientifica in ortopedia dell'Università Campus Bio-Medico di Roma, ha illustrato l'approccio di "ricerca traslazionale" che ha portato "dagli studi di base agli studi clinici randomizzati sulle terapie avanzate" come quelle che utilizzano le "cellule staminali, per curare il mal di schiena".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Accordo Ue sull'Ucraina nella notte, Meloni: "Soddisfatta, ha vinto il buonsenso" - Video
Ucraina, Tajani a Putin: "Nell'Ue nessun maialino, solo leader eletti" - Video
News to go
Affitti, quanto pesano in Italia: il caso Milano e la mossa Ue
News to go
Promessa di boom economico e dito puntato contro Biden, il discorso di Trump
Leone XIV al Senato, La Russa gli dona una 'campanella' - Video
News to go
Legge 104 e smart working, le novità dal 2026
Askatasuna, perquisizioni nel centro sociale di Torino: la videonews
News to go
Imprese, crescono digitale green ed energia: giù manifattura e commercio
News to go
Ue, salta lo stop ai motori termici dal 2035
News to go
Manovra in Aula al Senato il 22 dicembre
Meteo, perturbazione atlantica sull'Italia: le previsioni - Video
News to go
Quanto costa dormire in hotel in Italia: lo studio


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza