Università, Vago (UniMi): "Agorà della psicologia completa filiera formativa"

"C'è una crescente consapevolezza che la figura dello psicologo in ambito sanitario non sia solo un valore umano, ma anche un elemento essenziale di sostenibilità per l'intero sistema"

Gianluca Vago, direttore del Dipartimento di Oncologia e oncoematologia dell'università degli Studi di Milano
24 ottobre 2025 | 15.06
Redazione Adnkronos
"All'università Statale di Milano abbiamo un corso di laurea triennale in Scienze psicologiche per la prevenzione e la cura, a cui seguono due lauree magistrali, una in Neuropsicologia e l'altra in Psicologia della sanità. A questi si aggiungono un corso in Scienze cognitive, diversi master e, a breve, una scuola di specializzazione. Il progetto Agorà della psicologia rappresenta il completamento", della filiera didattica, "e al tempo stesso l'apertura verso l'esterno di questo percorso". Lo ha detto Gianluca Vago, direttore del Dipartimento di Oncologia e oncoematologia dell'università degli Studi di Milano, alla presentazione del progetto culturale dell'ateneo meneghino: 6 incontri aperti alla cittadinanza per confrontarsi e discutere sui grandi temi del nostro tempo, con menti brillanti e voci di spicco della cultura.

Per Vago il progetto, inserito nel Dipartimento di Oncologia e Medicina, "completa l'intera filiera formativa dell'ateneo". Un'offerta formativa che mira anche a formare nuove professionalità in ambito sanitario per migliorare concretamente la qualità dei servizi offerti ai cittadini e ai pazienti. "Questo - sottolinea - è il contributo che, come università, possiamo dare. C'è una crescente consapevolezza che la figura dello psicologo in ambito sanitario non sia solo un valore umano, ma anche un elemento essenziale di sostenibilità per l'intero sistema: un supporto reale e ormai riconosciuto alla sanità pubblica".

in Evidenza