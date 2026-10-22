Vaccini, Rappuoli (UniSi): "adiuvati preziosi per stimolare sistema immunitario in anziani"

"Negli anziani il sistema immunitario non è più giovane e quindi non risponde bene. Per questo ci vogliono delle sostanze che riescano a stimolarlo. Queste sostanze si chiamano adiuvanti, pietre miliari per stimolare il sistema immunitario anziano, per 'ringiovanirlo' e per proteggere la popolazione più anziana". Così Rino Rappuoli, direttore scientifico della Fondazione Biotecnopolo, Siena, professore onorario di Vaccinologia, Imperial College, Londra e Senior professor di Biologia Molecolare, università di Siena, presente a Genova per una Lectio Magistralis, che si è tenuta in occasione di una Sessione Precongressuale del 59° Congresso Nazionale della Società Italiana d'Igiene (SItI).