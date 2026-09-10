Vecchio (ViiV Healthcare): "Terapie long acting importanti per aderenza alla cura"

'Un trattamento deve essere efficace, ma anche compatibile con la vita delle persone'
"Le terapie long acting sono molto importanti ai fini dell'aderenza, perché consentono di avere un'assunzione della terapia regolare, precisa e puntuale. Questi benefici sono fondamentali perché in sostanza consentono di liberarsi dal ricordo dell'assunzione giornaliera di una terapia. Questo è un aspetto non semplice da integrare, perché una terapia da assumere tutti i giorni va a incidere sulla quotidianità e sulla routine. Così le terapie long acting, andando a ridurre il peso del ricordo della malattia e a ridurre il peso dell'assunzione quotidiana, rendono questa assunzione assolutamente sostenibile". Lo ha detto Fabio Vecchio, Market Access, Government Affairs and Communications Director di ViiV Healthcare Italia, partecipando oggi a Milano alla presentazione di 'Aderenza in Hiv', la nuova sezione del sito ViiV Healthcare dedicata alla continuità di cura. L'obiettivo è offrire informazioni chiare e aggiornate su un aspetto centrale nella lotta all'Hiv/Aids: l'aderenza terapeutica, da intendersi non solo come corretta assunzione della terapia farmacologica ma come parte integrante dell’intero percorso assistenziale.
"L'aderenza - sottolinea Vecchio - per ViiV Healthcare è un elemento estremamente importante, visto che si tratta di un'azienda che è completamente dedicata a quest'area terapeutica. Non rappresenta solo una variabile clinica, ma una variabile strategica. Una terapia può essere estremamente efficace, ma se non è in grado di essere compatibile con la vita delle persone il suo valore rischia di non concretizzarsi completamente".