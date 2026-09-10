Vecchio (ViiV Healthcare): "Terapie long acting importanti per aderenza alla cura"

"Le terapie long acting sono molto importanti ai fini dell'aderenza, perché consentono di avere un'assunzione della terapia regolare, precisa e puntuale. Questi benefici sono fondamentali perché in sostanza consentono di liberarsi dal ricordo dell'assunzione giornaliera di una terapia. Questo è un aspetto non semplice da integrare, perché una terapia da assumere tutti i giorni va a incidere sulla quotidianità e sulla routine. Così le terapie long acting, andando a ridurre il peso del ricordo della malattia e a ridurre il peso dell'assunzione quotidiana, rendono questa assunzione assolutamente sostenibile". Lo ha detto Fabio Vecchio, Market Access, Government Affairs and Communications Director di ViiV Healthcare Italia, partecipando oggi a Milano alla presentazione di 'Aderenza in Hiv', la nuova sezione del sito ViiV Healthcare dedicata alla continuità di cura. L'obiettivo è offrire informazioni chiare e aggiornate su un aspetto centrale nella lotta all'Hiv/Aids: l'aderenza terapeutica, da intendersi non solo come corretta assunzione della terapia farmacologica ma come parte integrante dell’intero percorso assistenziale.

"L'aderenza - sottolinea Vecchio - per ViiV Healthcare è un elemento estremamente importante, visto che si tratta di un'azienda che è completamente dedicata a quest'area terapeutica. Non rappresenta solo una variabile clinica, ma una variabile strategica. Una terapia può essere estremamente efficace, ma se non è in grado di essere compatibile con la vita delle persone il suo valore rischia di non concretizzarsi completamente".