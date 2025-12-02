circle x black
Zaffini (Fdi): "Priorità Governo garantire accesso precoce a innovativi"

All'apertura del tavolo istituzionale: "Con terapie in tempi rapidi risparmi per Ssn"

02 dicembre 2025 | 15.43
Redazione Adnkronos
"L'accesso al farmaco è una delle prime priorità che dovremo affrontare" come Governo. "C'è un tema di giustizia e anche di economicità. E' stato studiato che poter garantire le nuove terapie in tempi rapidi e tempestivi rispetto al progredire della patologia comporta anche dei risparmi importanti in termini di spesa corrente per il nostro Servizio sanitario nazionale. C'è grande consapevolezza del fatto che bisogna fare e fare con urgenza". Lo ha detto Francesco Zaffini, presidente X Commissione Sanità del Senato, in un videomessaggio in occasione dell'apertura del tavolo di lavoro istituzionale sull'accesso precoce ai nuovi farmaci, avviato oggi a Palazzo Madama su iniziativa del senatore e dedicato a individuare un modello che riduca i tempi di disponibilità delle terapie innovative rispetto all'approvazione europea.

Nel corso dell'evento è infatti stato presentato uno studio che dimostra come, considerando i farmaci rimborsati nell'ultimo triennio, l'adozione di una nuova policy avrebbe generato risparmi per oltre 800 milioni euro nel 2024 e fino a oltre 1 miliardo nel 2022, oltre a ridurre mortalità e morbilità.

Tag
Tavolo di lavoro istituzionale sull’accesso precoce ai nuovi farmaci Francesco Zaffini
