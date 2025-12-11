circle x black
Cerca nel sito
 

Zocchetti (Viiv): "Long acting utile su impatto emotivo e sociale Hiv"

"Impegno a trovare soluzioni e risposte ai need emergenti"

Zocchetti (Viiv):
11 dicembre 2025 | 09.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Vivere con l’Hiv ha un impatto emotivo e sociale molto importante ancora oggi". Allo "stigma, all'autostigma, alla comorbidità e alle patologie che si associano a tale condizione" si aggiunge "la necessità di assumere numerosi farmaci e terapie oltre a quelle per l’Hiv". Lo ha detto Cristina Zocchetti, Hub Medical Director di Viiv Healthcare, all’evento RHIVolution day, a Verona, durante il quale sono stati consegnati i premi legati al bando promosso dalla farmaceutica per sostenere le iniziative innovative per contrastare l'infezione.

Le patologie che si possono associare all’Hiv e che meritano oggi attenzione particolare sono quelle a carico del sistema "cardiovascolare e quelle oncologiche - aggiunge Zocchetti - Le soluzioni per la riduzione della carica virale sono importanti e necessarie ma è altrettanto fondamentale avere delle terapie che possano colmare i gap e risolvere tutte queste problematiche". Tra le risposte che arrivano dalla ricerca scientifica "le terapie long acting permettono di potersi ‘dimenticare’ della patologia, dello stigma e dell’autostigma e di avere una qualità di vita migliore, oltre ad assumere una pillola in meno. Questo è ciò che stiamo cercando di fare in collaborazione con i clinici: trovare soluzioni e risposte ai need emergenti, sempre più importanti per le persone che vivono con Hiv".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
RHIVolution day Viiv Healthcare Cristina Zocchetti Hiv long acting
Vedi anche
news to go
Amazon, maxi investimento in India: 35 miliardi entro 2030 - Video
News to go
Sciopero generale della Cgil venerdì 12 dicembre
News to go
Imu, dove si paga di più: la classifica
News to go
Certificato di malattia a distanza, varrà anche televisita
Tajani a Nuova Delhi, focus su rapporti economici e politici: videonews dal nostro inviato
News to go
Bonus psicologo, pubblicate le graduatorie definitive
News to go
Natale 2025, quali sono i regali più acquistati
News to go
Migranti, cambia la gestione europea: superate le vecchie regole di Dublino
News to go
Natale, l'allarme dei medici ambientali: "Crescono emissioni, consumi e rifiuti"
News to go
8 dicembre, scatta il rito dell'albero di Natale
News to go
Montagna, salgono i prezzi di skipass e abbonamenti
Scala, la festa delle maestranze e degli artisti dietro le quinte dopo la Prima - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza