Schema di decreto ministeriale di approvazione programma Site Activation dell’unità LHD Trieste

Avviato l’iter per l’acquisizione del parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 2/2024, denominato «Site Activation dell'unità navale LHD Trieste per l'adeguamento agli standard JSF per la conduzione di operazioni imbarcate con velivoli F-35B». Il programma pluriennale in esame riguarda l'adeguamento agli standard JSF dell'Unità Navale (UN) anfibia multiruolo LHD (Landing Helicopter Dock) TRIESTE, ponendo le condizioni affinché possa ospitare/operare con velivoli F-35B imbarcati. Il programma è concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale di presumibile avvio nel 2025 e durata complessiva ipotizzata di 10 anni (2025-2034). L'onere previsionale complessivo del programma è di circa 172 milioni di euro.