Secondo via libera della Camera al Ddl Intelligenza Artificiale

Con 136 voti favorevoli e 94 contrari, oltre a 5 astenuti, l’Aula della Camera nella seduta di mercoledì 25 giugno ha approvato l’esame in II lettura del Disegno di legge che reca disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale. Ricordiamo che per l’approvazione definitiva sarà necessario un terzo esame al Senato, visto che dopo il primo via libera di Palazzo Madama, alla Camera erano state introdotte alcune modifiche. In sintesi, il provvedimento mira a introdurre una prima serie di norme nazionali sull’IA, una materia nuova e piuttosto complessa, cercando di allinearsi con quanto stabilito dell’AI Act a livello europeo. Tra le principali modifiche al testo precedentemente approvato al Senato, elimina la norma che stabiliva che i sistemi di IA utilizzati dalla PA dovessero operare su server ubicati in Italia per garantire la sicurezza dei dati sensibili dei cittadini. Inoltre, la nuova versione del Ddl introduce il reato di illecita diffusione di contenuti generati o manipolati con sistemi di IA punibile con pena fino a 5 anni di reclusione se recanti un danno ingiusto.

Link: Scheda del Ddl approvato alla Camera