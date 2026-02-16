circle x black
Sicurezza informatica, nuova sala operativa CSIRT alla Farnesina

16 febbraio 2026 | 16.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Alla presenza del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, è stata inaugurata, presso la Farnesina, la nuova sala operativa CSIRT (Computer Security Incident Response Team), che è un’unità specializzata nella gestione, analisi e risposta agli incidenti di sicurezza informatica e opera presso l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN). La nuova sala operativa - attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7 - è equipaggiata per fronteggiare eventuali attacchi alla sicurezza dei sistemi e delle informazioni, nonché per individuare, analizzare e segnalare possibili vulnerabilità interne ai diversi sistemi. Per comprendere l’importanza della sicurezza informatica, si pensi che dal 1° gennaio 2026 ad oggi sono stati segnalati 150 mila attacchi, tra cui l’attacco alla rete della Farnesina di pochi giorni fa, come ricordato dal Ministro Tajani: “Grazie al lavoro dei funzionari della sala cyber, l’attacco della scorsa settimana che ha interessato i siti di circa 120 sedi della Farnesina, è stato neutralizzato senza disservizi. Continueremo ad affrontare le sfide cyber sia sul piano della tutela dell’interesse nazionale, sia nel contesto della cooperazione internazionale”.

Il comunicato della Farnesina

