- Dossier Gaza e partecipazione al Board of peace, Tajani riferisce alla Camera
- Approvato il documento conclusivo sull’utilizzo dell’IA nelle infrastrutture
- La Camera vota la riforma per la razionalizzazione del lavoro parlamentare
- Via libera del Cdm ai decreti su emergenza maltempo e costi dell’energia
- Pubblicato il testo del Decreto-legge PNRR
- Presentato il nuovo modello di difesa delle Forze Armate
- Tajani a Tirana per la riunione ministeriale sul Corridoio VIII
- L’agenda del Premier
- Gli eventi in agenda