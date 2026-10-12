circle x black
Cerca nel sito
 

Sommario

12 ottobre 2026 | 15.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

- Via libera definitivo della Camera alla legge elettorale

- Prima approvazione per il Decreto Impianti strategici

- DPFP 2026, prosegue l’esame nelle Commissioni parlamentari

- Competenze, innovazione e sostenibilità: il valore di Fincantieri nell’Artico

- Nuove tecnologie nucleari, il MIMIT avvia la raccolta di manifestazioni d’interesse

- Difesa, pubblicato il decreto sul fondo per gli assetti ad alta prontezza operativa

- Vertice Med9, Meloni: il Mediterraneo torna al centro dell’agenda europea

- Quarta riunione del gruppo informale sulla competitività europea

- Crosetto al Seapower Symposium: proteggere il mare per proteggere il nostro futuro

- Riunione Adrion, Crosetto: più cooperazione per una difesa europea più forte

- Tajani rilancia l’obiettivo di 700 miliardi di export entro il 2027

- L’agenda del premier

- Gli eventi in agenda

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
legge elettorale Decreto Impianti strategici DPFP 2026 Artico tecnologie nucleari difesa
Vedi anche
Morte David Rossi, Vinci: "Pista omicidio porta a un'organizzazione criminale"
Morte David Rossi, ricostruzione Ris dimostra che c'era qualcuno a ingresso vicolo - Video
Nuova inondazione in Nepal, fiume di fango spazza via intero villaggio - Video
Olio invenduto e aziende in crisi, migliaia di olivicoltori in piazza a Bari - Video
Sciopero all'Ex Ilva di Taranto, Brigati (Fiom): "Mobilitazione fino a quando non avremo risposte"- Video
Nuoro, le operazioni dei vigili del fuoco per salvare lo speleologo bloccato in una grotta - Video
L'arrivo di Giorgia Meloni all'assemblea generale di Assolombarda - Video
News to go
Consumi, Istat: nel 2025 spesa famiglie a 2.782 euro
Centrosinistra, Schlein: "Unica garanzia non fare errori 2022, con nostre divisioni Meloni a Chigi"
Sanremo, De Martino e la sfida del festival: "Ci metto entusiasmo e incoscienza" - Video
Roma, Svilar k.o. e un mese di stop: il video dell'infortunio
Bechis e Cardinaletti sposi, il matrimonio e il primo bacio tra marito e moglie - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza