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26 giugno 2026 | 11.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

- Starmer si dimette, Burnham verso Downing Street: cosa succede a Londra

- G7 di Evian, una nuova fragile convergenza su Ucraina e Iran

- NATO 3.0, la ministeriale di Bruxelles e i nuovi equilibri transatlantici

- Legge elettorale, i lavori parlamentari e le mosse di maggioranza e opposizione

- Centrosinistra, l'equilibrio al centro: il confronto tra i leader

- Centrodestra, l’ascesa di Vannacci e gli equilibri nella coalizione

- Ultimi sondaggi, lo stato di salute dei partiti

- Economia, gli ultimi numeri e le previsioni aggiornate

- Nucleare, i decreti entro fine anno e il percorso verso il referendum

- FII Priority Europe 2026: capitali del Golfo, difesa e autonomia strategica al centro del summit di Roma

- PNRR, il bilancio finale tra obiettivi raggiunti e nodi aperti

- Nuova governance portuale, come impatta sul settore della navalmeccanica

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G7 Ucraina Iran NATO Legge elettorale Centrosinistra
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