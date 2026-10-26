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26 ottobre 2026 | 16.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

- Via libera definitivo al decreto impianti strategici: garanzie più flessibili per le imprese in crisi

- Bollette elettriche, avviato l’esame in Commissione del Senato della proposta Ue

- La Camera frena sulle nuove regole UE sulla revisione del sistema ETS

- Question time del Ministro Tajani alla Camera

- Nuovi aiuti dal Governo per autotrasporto, agricoltura e pesca

- Consiglio dei Ministri, stretta su violenze di piazza e criminalità minorile

- IA, il MIMIT avvia una consultazione pubblica sulla filiera in Italia

- Meloni sul nuovo decreto sicurezza: “Manifestare è un diritto, devastare le città no”

- Space economy: innovazione e sicurezza al centro della strategia nazionale

- Forum Defence Procurement, Crosetto: la sicurezza si costruisce facendo sistema

- Alla Farnesina nuova riunione del Tavolo Russia

- Italia-Azerbaigian verso una nuova alleanza industriale

- L’agenda del premier

- Gli eventi in agenda

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