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- Spese difesa e utilizzo del Fondo SAFE: Question Time del Ministro Giorgetti
- Meloni e Burnham confermano l’impegno a rafforzare la collaborazione bilaterale
- Meloni: l’acquisto portoghese delle FREMM EVO valorizza l’eccellenza industriale italiana
- Crosetto in audizione parlamentare: la sicurezza dell’Europa non è più garantita
- Apertura del programma GCAP al Canada: riunione dei Ministri della Difesa a Londra
- 161° anniversario di istituzione della Guardia Costiera
- Audizione del Ministro Tajani in Commissioni riunite sugli esiti del vertice NATO
- L’agenda del premier Giorgia Meloni
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