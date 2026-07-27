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27 luglio 2026 | 14.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

- Sì della Camera alle preintese sull’autonomia differenziata

- Ddl Energia nucleare, ok della Commissione Ambiente del Senato

- Missione della Commissione Affari esteri e difesa del Senato a Londra

- Vertice con i leader della maggioranza

- Stretta del Governo sui minori, Meloni: “La responsabilità diventa la regola”

- Minori, concorrenza, lavoro con piattaforme digitali, data center: i provvedimenti del Cdm

- Spese difesa e utilizzo del Fondo SAFE: Question Time del Ministro Giorgetti

- Meloni e Burnham confermano l’impegno a rafforzare la collaborazione bilaterale

- Meloni: l’acquisto portoghese delle FREMM EVO valorizza l’eccellenza industriale italiana

- Crosetto in audizione parlamentare: la sicurezza dell’Europa non è più garantita

- Apertura del programma GCAP al Canada: riunione dei Ministri della Difesa a Londra

- 161° anniversario di istituzione della Guardia Costiera

- Audizione del Ministro Tajani in Commissioni riunite sugli esiti del vertice NATO

- L’agenda del premier Giorgia Meloni

- Gli eventi in agenda

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autonomia differenziata energia nucleare difesa collaborazione bilaterale
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