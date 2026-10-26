Space economy: innovazione e sicurezza al centro della strategia nazionale

Lo spazio assume un ruolo sempre più strategico per la sicurezza e la competitività tecnologica del Paese. È questo il messaggio lanciato dal Sottosegretario alla Difesa, Matteo Perego, in occasione degli Stati Generali della Space Economy 2026 a Milano. Nel suo intervento, il Sottosegretario ha sottolineato come, in un contesto geopolitico sempre più complesso, la sfida è saper trasformare l’innovazione in capacità operative, preservando le infrastrutture strategiche e consolidando la base industriale e tecnologica nazionale. Ricerca, competenze e investimenti rappresentano le leve fondamentali per rafforzare il posizionamento italiano in un settore di crescente rilevanza per la difesa. Al centro della strategia nazionale anche la collaborazione tra pubblico e privato, indispensabile per favorire il trasferimento tecnologico. In conclusione, il Sottosegretario ha richiamato l’importanza di mantenere il controllo umano nei processi decisionali legati all’impiego delle nuove tecnologie, ribadendo la centralità del giudizio e della responsabilità dell’uomo.

Il comunicato della Difesa