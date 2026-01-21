A Milano la III edizione 'AI Festival'

Lombardo (Ai Festival): "Agenti Ai già nella quotidianità di imprese e persone"
Alla giornata di apertura della terza edizione del Festival dedicato all’intelligenza artificiale: 'Formazione centrale per governare l'Agentic Era'
Così l'avvocato a pochi giorni dalle dimissioni dal ruolo di Componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, intervistato da Cosmano Lombardo, ceo e Founder di Search On Media Group e ideatore di AI Festival
Per due giorni trasforma Milano nell'epicentro di confronto sul ruolo dell’AI e degli AI Agents
Le parole di Pegah Moshir Pour, scrittrice e attivista per i diritti umani di origine iraniana intervenuta sul palco della Plenaria di AI Festival - Festival Internazionale sull’Intelligenza Artificiale in scena a Milano.
"Gli agenti di intelligenza artificiale sono ormai entrati nella quotidianità dei modelli di business e anche nella vita delle persone. L'Ai Festival offre opportunità innanzitutto alle aziende che vogliono presentare le loro soluzioni e incontrare potenziali clienti, ma punta molto anche sulla forma...
"Nel campo dell'intelligenza artificiale l'Italia è ben posizionata. Siamo un popolo pigro, ma ci arrangiamo sempre trovando la soluzione più creativa. Sfruttare la creatività italiana e la cultura che ci portiamo dietro dall'Umanesimo può permetterci di creare qualcosa che rimanga nel tempo". Queste...
"Non basta più una compliance statica di carattere difensivo e reattivo da parte delle aziende, perché la bussola normativa è in totale disorientamento. Bisogna creare invece linee guida. Vuol dire fare un percorso autonomo con propri parametri, propri strutture, proprie linee guida". Sono le parole ...
"Dobbiamo integrare la gentilezza nella tecnologia. Partiamo dal presupposto che la tecnologia va pensata per le persone e nel costruirla bisogna iniziare dal loro ascolto con l'umiltà e la volontà di fare del bene genuino alle persone". E' quanto affermato da, Gaia Contu, divulgatrice e dottoranda S...
"Oggi l'intelligenza artificiale, unità alla migliore ricerca scientifica, può creare il più potente strumento al mondo per il contrasto dell'attività criminale finanziaria. Questo permette di intercettare rischi finanziari che prima era invisibile, una tecnologia potentissima per mettere al sicuro i...