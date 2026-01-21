circle x black
A Milano la III edizione 'AI Festival'

Ai, Berti (Rozes):
Ai, Berti (Rozes): "Tecnologia può combattere crimini finanziari"

"Oggi l'intelligenza artificiale, unità alla migliore ricerca scientifica, può creare il più potente strumento al mondo per il contrasto dell'attività criminale finanziaria. Questo permette di intercettare rischi finanziari che prima era invisibile, una tecnologia potentissima per mettere al sicuro i...



