Ecovacs Robotics e la casa del futuro

Innovazione nella robotica domestica, le novità firmate Ecovacs Robotics a IFA 2026
Un nuovo report di Forbes China attesta l'espansione del settore verso soluzioni integrate per pavimenti, finestre, prati e piscine
IFA 2026 svela l'espansione del brand verso piscine e giardini: tecnologia d'avanguardia, crescita da record in Italia e attenzione totale al consumatore
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