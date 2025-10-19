Gsk sostiene docufilm 'Allevi Back to Life' del musicista Giovanni Allevi

'Back to life', Gsk sostiene il docufilm di Giovanni Allevi presentato alla Festa del Cinema di Roma
Il presidente e ad Landazabal: "Abbiamo il privilegio e la responsabilità di alimentare la speranza"
"La ricerca scientifica ha a cuore la guarigione del corpo ma c'è anche la guarigione dell'anima e magari l'anima può predisporre il corpo alla guarigione. Questo è un altro degli intenti del film documentario: riuscire a liberare la nostra anima da tante sovrastrutture, pensieri inutili e inessenzia...
"Il messaggio di speranza che porta il maestro Allevi è dedicato a tutti i pazienti malati oncologici. È un messaggio di coraggio, dove la malattia e la diagnosi comincia a partire da una luce di trasformazione". Lo ha detto Fabio Landazabal, amministratore delegato di Gsk, alla Festa del Cinema di R...
"Credo che più che lanciare un messaggio, il film parli alle persone in modo molto diverso. Spero che arrivi a tutti il fatto che c'è della poesia, della bellezza nella vita di ognuno di noi, che ci sono delle cose che ci rendono unici e a cui vale la pena non restare ancorati, ma appoggiarsi per and...