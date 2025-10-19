circle x black
Gsk sostiene docufilm 'Allevi Back to Life' del musicista Giovanni Allevi

Tumori: regista Valentini, 'Allevi Back to Life è poesia e bellezza'
"Credo che più che lanciare un messaggio, il film parli alle persone in modo molto diverso. Spero che arrivi a tutti il fatto che c'è della poesia, della bellezza nella vita di ognuno di noi, che ci sono delle cose che ci rendono unici e a cui vale la pena non restare ancorati, ma appoggiarsi per and...



