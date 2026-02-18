Inps, presentato nuovo portale della genitorialità

Inps, presentato il nuovo portale della genitorialità
Unico accesso a 40 prestazioni dirette e 300 servizi con altre pubbliche amministrazioni
"Il nostro core business coincide con il benessere e la qualità della vita di tutti i cittadini, nessuno escluso.
'Offre la possibilità di trovare, in modo integrato, le risposte legate ai propri bisogni'
Il Direttore Generale dell'Inps, presentando il nuovo Portale per la Genitorialità e la Famiglia