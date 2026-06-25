Kontractor celebra 10 anni di progetti chiavi in mano per le imprese

Imprese, Pasta (Kontractor by Kopron): "In dieci anni passati da idea a realtà consolidata"
"Orgogliosi dei progetti dedicati alla sostenibilità e alle nuove generazioni"
"Orgogliosi dei progetti dedicati alla sostenibilità e alle nuove generazioni"
"Pronti ad affrontare un mercato sempre più dinamico con professionalità e visione"
"Questi dieci anni rappresentano per noi un grande motivo di orgoglio: siamo partiti nel 2016 con quattro persone e un'idea, mentre oggi celebriamo un percorso fatto di crescita, relazioni solide e risultati concreti. Tra i progetti che più ci rappresentano ci sono il concorso dedicato alle scuole su...
"Siamo partiti dieci anni fa con grande ambizione e anche con qualche timore, ma il percorso intrapreso ci ha permesso di crescere in modo costante e di raggiungere risultati importanti. Oggi celebriamo questo traguardo con soddisfazione, consapevoli di aver costruito basi solide per affrontare il fu...