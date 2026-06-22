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Treni a idrogeno H2iseO, da Ansfisa autorizzazione per messa in servizio

Treni a idrogeno H2iseO, da Ansfisa autorizzazione per messa in servizio

Andrea Gibelli - (Ufficio stampa)
economia

Gibelli: "Giornata storica, H2iseO esempio per tutto Paese"

“Come hanno sottolineato il viceministro Edoardo Rixi e il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, si tratta di una giornata molto importante, storica, non solo per la Lombardia, che fa da apripista, ma per tutto il Paese". Così il presidente di Fnm Andrea Gibelli commenta in una nota l'a...



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