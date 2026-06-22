Treni a idrogeno H2iseO, da Ansfisa autorizzazione per messa in servizio
Il progetto H2iseO prevede tra le altre cose la messa in servizio di 14 nuovi treni a idrogeno destinati a sostituire l’intera flotta diesel oggi impiegata sulla linea
Il progetto H2iseO prevede tra le altre cose la messa in servizio di 14 nuovi treni a idrogeno destinati a sostituire l’intera flotta diesel oggi impiegata sulla linea
“Come hanno sottolineato il viceministro Edoardo Rixi e il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, si tratta di una giornata molto importante, storica, non solo per la Lombardia, che fa da apripista, ma per tutto il Paese". Così il presidente di Fnm Andrea Gibelli commenta in una nota l'a...