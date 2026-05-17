Tom Francis, rivelazione teatrale dell’acclamata produzione di ‘Sunset Boulevard’ diretta da Jamie Lloyd e interpretata accanto a Nicole Scherzinger, potrebbe essere il prossimo James Bond. Il 26enne attore britannico, noto soprattutto per il lavoro sul palcoscenico, ha infatti sostenuto un provino per il ruolo di 007. La notizia viene riportata da 'Variety' che cita una fonte vicina alla produzione, impegnata proprio in queste settimane nella ricerca del nuovo Bond, sotto la supervisione della casting director Nina Gold. Al momento, né i rappresentanti di Francis né quelli di Amazon Mgm Studios, che produce e finanzia il franchise, hanno commentato le indiscrezioni.

Tra gli altri nomi circolati nelle ultime settimane - ma appunto non confermati - figurano anche Jacob Elordi, candidato all’Oscar per ‘Frankenstein’ e protagonista di ‘Euphoria’; Aaron Taylor-Johnson, visto in ‘Godzilla’ e vincitore di un Golden Globe per ‘Animali notturni’; e Callum Turner, reduce da ‘Eternity’ e presto sullo schermo con Monica Barbaro in ‘One Night Only’. Altri rumors avevano riguardato Cosmo Jarvis, protagonista di ‘Shōgun’ e del film di Alex Garland ‘Warfare’, ma il suo portavoce ha smentito categoricamente: “Cosmo non è tra i candidati per il ruolo di James Bond e non sta facendo provini per il ruolo”.

Francis ha vinto un Olivier Award per ‘Sunset Boulevard’ ed è stato candidato al Tony Award. Sul fronte cinematografico, il suo curriculum è ancora breve: ha avuto un piccolo ruolo in ‘Jay Kelly’, il recente film con George Clooney, e apparirà in ‘The Mosquito Bowl’ di Peter Berg, un dramma sportivo ambientato durante la Seconda guerra mondiale con Nicholas Galitzine e Bill Skarsgård. In televisione ha debuttato nell’ultima stagione della serie Netflix ‘You’.

Quello per il nuovo James Bond resta uno dei casting più seguiti dagli appassionati di cinema e non solo. Niente è stato ancora deciso ma l’ingresso di Francis nella rosa dei candidati sembra confermare l’interesse della produzione per volti giovani e provenienti dal teatro, in grado di portare energia nuova al personaggio protagonista di una della saghe cinematografiche più longeve della storia del cinema.