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10 anni di Power Hits Estate: tra Achille Lauro, Ditonellapiaga e Antonacci

Spazio anche a cantautori come Levante e Masini, ai "local" Tommaso Paradiso e Fulminacci, il ritorno di Blanco e i 'nuovi' Kid Yugi e Nayt

10 anni di Power Hits Estate: tra Achille Lauro, Ditonellapiaga e Antonacci
09 aprile 2026 | 15.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Si forma giorno dopo giorno il cast dell’edizione 2026 di “Power Hits Estate” di RTL 102.5, che quest’anno celebra il decimo anniversario con un doppio appuntamento.

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Il 31 maggio, al Centrale del Foro Italico di Roma, andrà in scena il “grand opening” della manifestazione, che darà il via alla corsa al tormentone dell’estate. Tra gli ultimi artisti annunciati figurano Achille Lauro e Biagio Antonacci, insieme a Bresh, Fulminacci e Tommaso Paradiso.

La lineup

Sul palco romano è attesa una line-up ampia e trasversale: tra gli artisti già annunciati ci sono Annalisa, Blanco, Emma Marrone, Fedez, Gabry Ponte, The Kolors, oltre a Levante e Marco Masini.

Spazio anche alle nuove generazioni con Kid Yugi, Nayt e Ditonellapiaga, in una line-up che mescola pop, urban e dance.

Il formato del decennale

La serata di Roma rappresenta l’apertura del percorso che accompagnerà tutta l’estate fino alla finale del 1° settembre all’Arena di Verona, dove verrà proclamato il tormentone dell’anno. I biglietti per l’evento del Foro Italico sono già disponibili su TicketOne. L’hashtag ufficiale è #RTL1025PHE26.

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