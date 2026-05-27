La band guidata da Maynard James Keenan pubblica il nuovo singolo e si prepara a suonare al Ferrara Summer Festival il 13 giugno prossimo. Prodotto da Howerdel e mixato da Matty Green (U2, Florence + the Machine, TV on the Radio), il brano vede la partecipazione del collaboratore di lunga data Josh Freese (Nine Inch Nails e Foo Fighters) alla batteria

Dopo otto anni lontani dai palchi europei, gli A Perfect Circle tornano con il nuovo singolo ‘Starless’, brano che riafferma la cifra emotiva e cinematografica della band guidata da Maynard James Keenan. Un pezzo potente, che riporta in primo piano il sound elegante e stratificato che ha reso il gruppo un punto di riferimento dell’alternative rock. Il singolo arriva a pochi giorni dall’inizio del tour europeo che vedrà la band esibirsi nelle principali città del continente e nel Regno Unito. Tra gli appuntamenti più attesi anche l’unica data italiana, prevista per il 13 giugno nell’ambito del Ferrara Summer Festival. Special guests della serata saranno Jehnny Beth e A.A. Williams. “Siamo assolutamente entusiasti di presentare dal vivo questo nuovo singolo - dice Keenan -. Naturalmente sono felice che venga publicato, ma le nostre canzoni assumono una dimensione più ampia quando iniziamo a suonarle dal vivo". Inequivocabilmente nello stile degli A Perfect Circle, ‘Starless’ si muove tra l’intensità guidata dalle chitarre e passaggi delicati e intricati, con quella precisione che da sempre definisce il lavoro della band.

Registrata presso il Lankershim Ranch Studio di Howerdel a Studio City, ‘Starless’ è stata scritta all’inizio di quest’anno, prodotta da Howerdel e mixata da Matty Green (U2, Florence + the Machine, TV on the Radio) e vede la partecipazione del collaboratore di lunga data Josh Freese (Nine Inch Nails e Foo Fighters) alla batteria. “Alcune canzoni vengono rimaneggiate e perfezionate per anni - dice Howerdel -. Ma ogni tanto capita che una prenda forma rapidamente, come se fosse sempre esistita”. Il brano, della durata di quattro minuti e mezzo, arriva insieme a un video diretto da Jon Vulpine. Sviluppandosi attraverso tre epoche diverse, il video di ‘Starless’ segue figure vulnerabili attratte da movimenti che offrono scopo, salvezza e senso di appartenenza.

Formati nel 1999 dal chitarrista Billy Howerdel e dal cantante Maynard James Keenan, gli A Perfect Circle si sono rapidamente affermati come una delle nuove voci più autorevoli dell’alternative rock grazie all’uscita di ‘Mer de Noms’ (2000), debutto arrivato fino al quarto posto della Billboard 200 e, all’epoca, album d’esordio rock con il miglior piazzamento in classifica. Trainato da brani diventati iconici come ‘Judith’, ‘3 Libras’ e ‘The Hollow’, il disco, certificato platino, è ancora oggi considerato una pubblicazione fondamentale del genere. La loro discografia ha continuato a lasciare il segno con lavori come ‘Thirteenth Step’ (2003), ‘eMOTIVe’ (2004) ed ‘Eat the Elephant’ (2018), anch’esso entrato direttamente al terzo posto della Billboard 200. Nel corso della carriera, gli A Perfect Circle hanno calcato i palchi dei principali festival internazionali, registrando il tutto esaurito in venue leggendarie come l’Hollywood Bowl, il Madison Square Garden e il Red Rocks Amphitheatre, oltre ad apparire in programmi televisivi statunitensi come Jimmy Kimmel Live! e The Tonight Show.