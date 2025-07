A 'Telesuono con A.I' di Myriam Fecchi il premio Rivelazione del Microfono d'Oro

Il programma in onda su Rai Isoradio ha portato in diretta una delle prime co-conduzioni tra voce umana e intelligenza artificiale, con il supporto del team di giovani esperti Made in Tomorrow. Il format, grazie alla sua originalità e al linguaggio sperimentale, ha conquistato ascoltatori di ogni età e registrato un incremento d’ascolto del +45% nei primi tre mesi di trasmissione.

'Telesuono con A.I', il programma in onda su Rai Isoradio, ideato e condotto da Myriam Fecchi, ha ricevuto il premio Rivelazione della 15ª edizione del “Microfono d’Oro”, l’unico riconoscimento in Italia interamente dedicato al mondo della radio. La cerimonia di consegna si è tenuta ieri nella Sala della Protomoteca del Campidoglio. L'appuntamento ideato dal giornalista Fabrizio Pacifici e promosso dal consigliere capitolino Fabrizio Santori, premia da anni le voci, i programmi e le professionalità dell’etere nazionale, dando visibilità anche a chi lavora dietro le quinte: tecnici, fonici, registi e autori.

Tra i momenti centrali dell’edizione 2025, il premio Rivelazione dell’anno assegnato a “Telesuono con A.I.”, programma in onda su Rai Isoradio, ideato e condotto da Myriam Fecchi. Un progetto che ha portato in diretta una delle prime co-conduzioni tra voce umana e intelligenza artificiale, con il supporto del team di giovani esperti Made in Tomorrow. Il format, grazie alla sua originalità e al linguaggio sperimentale, ha conquistato ascoltatori di ogni età e registrato un incremento d’ascolto del +45% nei primi tre mesi di trasmissione.

Per Myriam Fecchi – già premiata nelle passate edizioni per i programmi realizzati a Rai Radio 2, Rtl 102.5 e oggi a Rai Isoradio – questo riconoscimento assume un valore speciale, confermando la sua capacità di innovare il linguaggio radiofonico pur restando fedele alla tradizione del mezzo. Rai Isoradio si è confermata tra le emittenti più premiate della giornata, con riconoscimenti anche a Back Home di Silvia Salemi (News) e In viaggio con Elisabetta di Elisabetta Ferracini (Interazione con il pubblico).

Tra gli altri premiati figurano trasmissioni di Radio Freccia, Radio Italia, Radio Globo, RTL 102.5, Radio Deejay, Rai Radio 1, Radio Rock, Radio Sportiva e numerose emittenti attive su FM, DAB e web.