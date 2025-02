A$AP Rocky è stato assolto dalle accuse di aggressione a mano armata nei confronti dell'ex amico A$AP Relli. Il rapper, compagno di Rihanna, è stato dichiarato non colpevole. Quando è stato letto il verdetto, arrivato dopo un processo durato circa un mese a Los Angeles, il rapper si è tuffato tra le braccia della cantante, ha pianto e ha abbracciato gli avvocati.

Il processo

A$AP Rocky era stato accusato con due capi d'imputazione di aggressione con arma da fuoco semiautomatica contro Terell Ephron, noto come A$AP Relli, nel novembre 2021. Un tempo molto uniti, i due erano entrambi membri della crew A$AP Mob al liceo di New York, ma la loro relazione si è interrotta dopo che Rocky è diventato famoso.

Dopo un processo durato tre settimane, la giuria ha deliberato in sole tre ore. Durante il processo, ai giurati sono stati mostrati dei video di sorveglianza che, secondo i pubblici ministeri, erano una chiara prova che Rocky aveva sparato con una pistola a Ephron fuori da un parcheggio a Hollywood. Ma l'avvocato del trentaseienne ha detto alla corte che Ephron era spinto da "gelosia, bugie e avidità" e che la pistola era in realtà una "pistola di scena" che sparava solo a salve. Gli avvocati e i testimoni di Rocky hanno affermato che aveva sparato con la pistola di scena come avvertimento perché Ephron stava attaccando un altro membro del loro gruppo. L'aula del tribunale, piena di fan del rapper, è esplosa in urla dopo che è stato pronunciato il verdetto.

Le dichiarazioni del rapper

"Grazie a tutti per avermi salvato la vita", ha detto Rocky ai giurati mentre uscivano dall'aula. Il rapper avrebbe dovuto affrontare più di 24 anni di prigione se fosse stato condannato. Parlando fuori dal tribunale, in mezzo a una gran ressa di media e fan, Rocky ha detto: "Prima di tutto, devo ringraziare Dio. Ma voglio davvero ringraziare la giuria per aver preso la decisione giusta. Sono grato... sono fortunato a essere un uomo libero che parla con tutti voi." Prima del processo, il rapper aveva rifiutato l'offerta di patteggiamento dell'accusa: dichiararsi colpevole di uno dei suoi due capi d'imputazione e scontare 180 giorni di prigione.

Chi è A$ap Rocky

Rocky, il cui vero nome è Rakim Mayers, ha due figli piccoli con la sua compagna superstar del pop. Il cantante degli Umbrella è comparso in tribunale in diverse occasioni durante il processo, compreso quando Ephron ha fornito la sua testimonianza.

Rocky ha ottenuto una nomination ai Grammy all'inizio di febbraio ed è una delle celebrità più attese del Met Gala di quest'anno che si terrà a maggio. Ha anche un ruolo importante nel prossimo film di Spike Lee con Denzel Washington.