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Acea premia il cortometraggio vincitore del contest 'I mille volti dell’acqua'

“Un lavoretto pulito” del regista Romeo Pizzol si aggiudica il primo posto del concorso dedicato al tema della depurazione, all’Auditorium quest’anno la star è il nasone, storica fontanella della città

Acea premia il cortometraggio vincitore del contest 'I mille volti dell’acqua' - (Foto Adnkronos)
Acea premia il cortometraggio vincitore del contest 'I mille volti dell’acqua' - (Foto Adnkronos)
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13 ottobre 2026 | 18.39
Sibilla Bertollini
LETTURA: 2 minuti

“Un lavoretto pulito” ha vinto come miglior cortometraggio il contest 'I mille volti dell’acqua'. Il concorso, promosso da Acea e realizzato in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia, è dedicato a cortometraggi inediti capaci di raccontare l’acqua attraverso la fiction, il documentario o l’animazione, in sintonia con gli obiettivi di sostenibilità del Gruppo. Il tema dell’edizione 2026 è stato “Dalla depurazione nasce il mare che viviamo”, un percorso che racconta il viaggio dell’acqua e l’importanza di proteggerne ogni fase.

Girato dal regista Romeo Pizzol, il cortometraggio affronta il tema della depurazione dell’acqua attraverso il simpatico dialogo su una spiaggia tra un giovane ingegnere pedante e una bambina impegnata nel costruire un castello di sabbia. Il corto vincitore è stato proiettato oggi durante la serata inaugurale della Festa del Cinema di Roma. Al videomaker vincitore è stato assegnato il Premio Acea, accompagnato da un contributo di 5.000 euro. Due giurie, una tecnica composta dai vertici Acea e da esperti del Centro Sperimentale di Cinematografia e una formata da dipendenti dell’azienda, hanno selezionato il cortometraggio tra oltre 90 lavori presentati, anche dall’estero, al contest.

All’evento di premiazione, condotto dal giornalista di Sky Alessio Viola, che si è svolto nel Teatro Studio Borgna dell’Auditorium Parco della Musica, erano presenti Alessandro Rivera, presidente di Acea, Gabriella Buontempo, presidente del Centro Sperimentale di Cinematografia e Salvatore Nastasi, presidente Fondazione Cinema e di Festa del Cinema di Roma, e gli autori in concorso.

All’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone l’acqua torna protagonista con Acea che quest’anno 'festeggia' i 20 anni di sodalizio con la Festa del Cinema di Roma e lo fa con un allestimento dedicato alla cultura dell’acqua e alla sensibilizzazione sulla tutela di una risorsa essenziale. Al centro dello stand ci sarà una vera icona della città: il nasone, la storica fontanella romana. A guidare i visitatori verso lo stand sarà il Blu Carpet, il tappeto che per l’occasione si tinge dei colori dell’acqua. Durante i giorni della kermesse nell’App di Acea 'Acquea', dove sono localizzate tutte le fontanelle storiche di Roma, sarà possibile trovare i nasoni 'protagonisti' di alcune scene di film del cinema italiano.

Torna anche 'Gocce di Cinema', la rassegna curata dalla Fondazione Cinema per Roma e dedicata al rapporto tra acqua e settima arte. La selezione propone film che affrontano il tema da prospettive diverse: ecologica, naturalistica, culturale, artistica, onirica e religiosa, attraverso lo sguardo di alcuni dei registi che hanno segnato la storia del cinema.

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Festa del Cinema di Roma Acea cortometraggio acqua depurazione sostenibilità
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