"In questo momento così bello lascio il gossip a chi ha solo questo per esistere". Così Achille Lauro replica a chi gli chiede un commento sulla vicenda che coinvolge Chiara Ferragni e Fedez e sui gossip che lo riguardano. In particolare, le 'rivelazioni' di Fabrizio Corona chiamano in causa Achille Lauro per un presunto flirt con l'imprenditrice. "Io, grazie a Dio, vivo ancora nel mondo dei sogni e dei grandi sognatori e vivo alienato a fare tanti progetti", dice durante un incontro con la stampa a Milano in vista della sua partecipazione al Festival di Sanremo con il brano 'Incoscienti giovani'. "Sto tanto all'estero, non seguo e non mi piace (il gossip, ndr). Si parla tanto di violenza sulle donne e bisogna rendersi conto che questo non è tanto diverso", aggiunge.