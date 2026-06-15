"La mia prima collaborazione con Dondup: questa è la collezione Erotica. Per me è la realizzazione di un grande sogno, perché da anni desideravo presentare uno spettacolo di questo livello". Con queste parole Achille Lauro ha commentato la sfilata andata in scena a San Siro per il brand di cui ricopre il ruolo di direttore creativo. Tra le modelle che hanno calcato la passerella della Scala del calcio anche Laila Hasanovic, compagna del numero uno del tennis mondiale, Jannik Sinner, che ha sfoggiato un look total black con cappello.