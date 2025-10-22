Achille Lauro, showcase a sorpresa a Roma - Video

Performance a sorpresa per Achille Lauro che questa sera ha spiazzato ed entusiasmato il pubblico di ‘The Circle’ a Roma. L'artista è stato il protagonista inatteso di un evento esclusivo, nato dalla collaborazione con glo, regalando ai presenti uno showcase con alcuni dei suoi brani più iconici.

In una cornice intima, Lauro ha ripercorso le tappe salienti della sua carriera, infiammando l'atmosfera con una scaletta di grandi successi. Tra i brani eseguiti, hit come ‘Rolls Royce’ e ‘Me ne frego’, il ritmo travolgente di ‘Bam Bam Twist’, e altri pezzi amati dal pubblico quali ‘1969’, ‘Amor’ e ‘Senza Una Stupida Storia’. In chiusura, anche ‘Amore Disperato’ e l’ultimo successo sanremese ‘Incoscienti giovani’.