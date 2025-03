"Un ragazzo che ama Roma, un grande artista che vive il successo che merita". Così Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, omaggia l'iniziativa di Achille Lauro, il cantautore romano che ha scelto la magia della Capitale come sfondo del videoclip del suo nuovo brano dal titolo 'Amor'.

L'omaggio alla Capitale

"Vi devo tutto", ha detto Achille Lauro ai 1500 fan dopo che, giovedì 27 marzo, si sono riuniti al Foro Italico per girare insieme al cantante il nuovo videoclip. E per ringraziarli, il cantautore romano ha dedicato loro un mini concerto con voce e pianoforte sulla scalinata di Piazza di Spagna. Un amore incondizionato quello di Achille Lauro per la città eterna, che continua a scegliere come la protagonista dei suoi videoclip.

A documentare l'esibizione di Achille Lauro con 'Incoscienti Giovani', il brano che ha portato in gara al Festival di Sanremo 2025, in Piazza di Spagna, tra le luci notturne della Capitale, ci ha pensato Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, che ha contribuito alla realizzazione di questo videoclip: "Da Fontana di Trevi a Trinità dei Monti... Ancora una volta la grande bellezza della Città Eterna lo accompagna come solo lei sa fare con i suoi figli. Con Roberto Gualtieri crediamo che i videoclip musicali siano un altro strumento di promozione della nostra città. Viva Roma. Sempre".