circle x black
Cerca nel sito
 

Addio a James Van Der Beek, Katie Holmes (la sua Joey): "Il viaggio di un eroe"

L'attore morto ieri all’età di 48 anni a causa di un tumore al colon-retto

James Van Der Beek e Katie Holmes - fotogramma/ipa
James Van Der Beek e Katie Holmes - fotogramma/ipa
12 febbraio 2026 | 09.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

Per sempre Joey e Dawson. "James, grazie. Condividere spazio con la tua immaginazione è sempre stato qualcosa di sacro: respirare la stessa aria nel territorio della fantasia, fidandoci l’uno dell’altra e sapendo che i nostri cuori erano appagati”. Queste sono le prime parole di una lunga lettera con cui l’attrice Katie Holmes ha ricordato l’amico e collega James Van Der Beek, morto ieri all’età di 48 anni a causa di un tumore al colon-retto. Insieme hanno condiviso la serie cult che ha segnato tante generazioni, ‘Dawson's Creek’. Lui interpretava Dawson Leery, mentre lei Joey Potter.

“Porto con me quei ricordi: le risate, le conversazioni sulla vita, le canzoni di James Taylor, le avventure di una giovinezza unica. La tua era una presenza fatta di coraggio, compassione, generosità, forza. Avevi un rispetto profondo per la vita e la vivevi con un’integrità che trasformava ogni gesto: basi su cui hai costruito un matrimonio bellissimo, sei figli amorevoli”. Per Holmes, quello di James Van Der Beek è stato “il percorso di un vero eroe”.

Un dolore immenso per l’attrice: “Piango questa perdita con il cuore che porta il peso dalla tua assenza e colmo di gratitudine per il segno che hai lasciato”. Holmes rivolge poi un parole affettuose alla famiglia del collega: “A Kimberly e ai bambini: siamo qui per voi, oggi e sempre. Vi circonderemo d’amore e di compassione, come lui avrebbe voluto”, ha concluso.

L'addio di Hollywood

Numerose le star che hanno reso omaggio all'attore. Sarah Michelle Gellar ha scritto sui social: "Sono profondamente addolorata per la vostra splendida famiglia. La sua eredità vivrà per sempre. È una perdita enorme per il mondo. Maledetto cancro". Chad Michael Murray, collega nella serie 'One Tree Hill', lo ha ricordato così: "James era un gigante. Le sue parole, la sua arte e la sua umanità ci hanno ispirato tutti. Ci ha spinto a essere migliori in ogni modo".

Commosso anche il messaggio della ballerina Emma Slater, sua partner a 'Dancing With the Stars': "Sono devastata.James e sarà sempre parte della mia famiglia. Sono grata di aver potuto salutarlo".

Jennifer Garner ha parlato di "una perdita straziante", mentre Lance Bass ha scritto sempre sui social: "James ha reso questo mondo un posto migliore". Parole di affetto e cordoglio sono arrivate anche da Jenna Dewan, Kate Walsh, Hannah Brown e molti altri colleghi e amici.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Tv Katie Holmes James Van Der Beek Dawson's Creek
Vedi anche
News to go
Euro digitale, Eurocamera chiamata a votare due emendamenti
News to go
Rider sfruttati, inchiesta su Glovo a Milano
News to go
Dichiarazione dei redditi 2026, modello 730: le novità
News to go
Maltempo sull'Italia, oggi allerta gialla in sei Regioni
Futuro nazionale, Sasso: "Noi interlocutore serio per il centrodestra" - Video
Pistoia Capitale del Libro, Guerri: “Motore culturale della Toscana”
Territorio, Pichetto: "Con sistema di monitoraggio Sim fotografia della situazione reale" - Video
Milano Cortina, oggi il SuperG con Paris e Franzoni - Videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, Constantini-Mosaner: "Medaglia pesantissima, abbiamo lavorato di squadra" - Video
Milano Cortina, staffetta mista short track d'oro: i festeggiamenti per il trionfo azzurro - Video
Milano Cortina, Sighel: "Traguardo all'indietro per tifosi, nessuno sbeffeggiamento ad avversari" - Video
Milano Cortina, Gios: "Medaglia short-track strepitosa, grazie al lavoro di squadra" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza