Per sempre Joey e Dawson. "James, grazie. Condividere spazio con la tua immaginazione è sempre stato qualcosa di sacro: respirare la stessa aria nel territorio della fantasia, fidandoci l’uno dell’altra e sapendo che i nostri cuori erano appagati”. Queste sono le prime parole di una lunga lettera con cui l’attrice Katie Holmes ha ricordato l’amico e collega James Van Der Beek, morto ieri all’età di 48 anni a causa di un tumore al colon-retto. Insieme hanno condiviso la serie cult che ha segnato tante generazioni, ‘Dawson's Creek’. Lui interpretava Dawson Leery, mentre lei Joey Potter.

“Porto con me quei ricordi: le risate, le conversazioni sulla vita, le canzoni di James Taylor, le avventure di una giovinezza unica. La tua era una presenza fatta di coraggio, compassione, generosità, forza. Avevi un rispetto profondo per la vita e la vivevi con un’integrità che trasformava ogni gesto: basi su cui hai costruito un matrimonio bellissimo, sei figli amorevoli”. Per Holmes, quello di James Van Der Beek è stato “il percorso di un vero eroe”.

Un dolore immenso per l’attrice: “Piango questa perdita con il cuore che porta il peso dalla tua assenza e colmo di gratitudine per il segno che hai lasciato”. Holmes rivolge poi un parole affettuose alla famiglia del collega: “A Kimberly e ai bambini: siamo qui per voi, oggi e sempre. Vi circonderemo d’amore e di compassione, come lui avrebbe voluto”, ha concluso.

L'addio di Hollywood

Numerose le star che hanno reso omaggio all'attore. Sarah Michelle Gellar ha scritto sui social: "Sono profondamente addolorata per la vostra splendida famiglia. La sua eredità vivrà per sempre. È una perdita enorme per il mondo. Maledetto cancro". Chad Michael Murray, collega nella serie 'One Tree Hill', lo ha ricordato così: "James era un gigante. Le sue parole, la sua arte e la sua umanità ci hanno ispirato tutti. Ci ha spinto a essere migliori in ogni modo".

Commosso anche il messaggio della ballerina Emma Slater, sua partner a 'Dancing With the Stars': "Sono devastata.James e sarà sempre parte della mia famiglia. Sono grata di aver potuto salutarlo".

Jennifer Garner ha parlato di "una perdita straziante", mentre Lance Bass ha scritto sempre sui social: "James ha reso questo mondo un posto migliore". Parole di affetto e cordoglio sono arrivate anche da Jenna Dewan, Kate Walsh, Hannah Brown e molti altri colleghi e amici.