Dopo anni di gelo con processi in tribunale, Adriana Volpe e Giancarlo Magalli si sono ritrovati in Rai per la prima volta in otto anni. La coppia di colleghi, protagonista di un caso giudiziario durato anni, si era già incontrata a 'Verissimo' ma non era più apparsa in Rai dopo la querela di Volpe per un post di Magalli che parlando di lei diceva 'Le donne si sentirebbero più insultate se sapessero come fa a lavorare da 20 anni'.

Per la prima volta dopo 8 anni Adriana Volpe e Giancarlo Magalli si incontrano in uno studio Rai! 😍 #LVB #VolpeMagalli pic.twitter.com/vMwMp765yQ — La Volta Buona (@voltabuonarai) January 31, 2025

L'occasione arriva nel salotto di 'La Volta Buona'. La conduttrice Caterina Balivo scherza: "Anni e anni di vicende giudiziarie per vedervi qui belli tranquilli sul divano". Ora i due dicono di essere pronti per tornare a lavorare insieme, a 16 anni dalla prima puntata di 'I Fatti Vostri'. "Se capita rifacciamo un programma, però non ce l'ha proposto nessuno. Addirittura mia figlia ha scritto un format per noi due", ha detto Giancarlo Magalli.