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Affari Tuoi, primo gender reveal durante la puntata: Ylenia aspetta un maschietto

Il primo gender reveal in diretta nel game show condotto da Stefano De Martino

Affari Tuoi - Rai1
Affari Tuoi - Rai1
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15 settembre 2026 | 11.30
Marica Di Giovanni
LETTURA: 2 minuti

Primo gender reveal ad Affari Tuoi. Nel corso della puntata del game show di Rai1 di ieri, lunedì 14 settembre, è andato in onda un momento particolarmente insolito ed emozionante con la pacchista della puntata, Ylenia. La concorrente, originaria della Campania e accompagnata dal compagno Francesco, è infatti in dolce attesa e ad Affari Tuoi ha scoperto il sesso del bambino.

La coppia aveva già raccontato in studio di aver scelto i nomi per il nascituro: in caso di un maschietto si sarebbe chiamato Mario, mentre per una femminuccia il nome scelto era Giorgia. La partita è proseguita tra imprevisti, offerte del Dottore, fino a quando Ylenia e Francesco si sono trovati davanti due possibilità cruciali: il pacco nero e il premio da 200mila euro. La futura mamma, fortunatamente, aveva tra le mani 200mila euro, la cifra che sognava.

Nel corso della partita poi i due futuri genitori hanno aperto il biglietto che conteneva il risultato del gender reveal e hanno scoperto che il bambino che stanno aspettando è un maschietto. Lunghissimo e doppio applauso per la coppia che, commossa e felice, torna a casa soddisfatta.

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