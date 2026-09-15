Il primo gender reveal in diretta nel game show condotto da Stefano De Martino
Primo gender reveal ad Affari Tuoi. Nel corso della puntata del game show di Rai1 di ieri, lunedì 14 settembre, è andato in onda un momento particolarmente insolito ed emozionante con la pacchista della puntata, Ylenia. La concorrente, originaria della Campania e accompagnata dal compagno Francesco, è infatti in dolce attesa e ad Affari Tuoi ha scoperto il sesso del bambino.
La coppia aveva già raccontato in studio di aver scelto i nomi per il nascituro: in caso di un maschietto si sarebbe chiamato Mario, mentre per una femminuccia il nome scelto era Giorgia. La partita è proseguita tra imprevisti, offerte del Dottore, fino a quando Ylenia e Francesco si sono trovati davanti due possibilità cruciali: il pacco nero e il premio da 200mila euro. La futura mamma, fortunatamente, aveva tra le mani 200mila euro, la cifra che sognava.
IT’S A BOY!— Cinguetterai (@Cinguetterai) September 14, 2026
Sarà lui? Sara lei? Sarà parte di noi
Sarrà 'o cor' e mammà, a reggin' e papà
Il primo gender reveal di #AffariTuoi https://t.co/CZGu3UPc45
Nel corso della partita poi i due futuri genitori hanno aperto il biglietto che conteneva il risultato del gender reveal e hanno scoperto che il bambino che stanno aspettando è un maschietto. Lunghissimo e doppio applauso per la coppia che, commossa e felice, torna a casa soddisfatta.