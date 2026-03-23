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Affari Tuoi, puntata record: accetta l'offerta (dopo pochi minuti) e torna a casa con 15 mila euro

La puntata andata in onda ieri domenica 22 marzo

Stefano De Martino - fotogramma/ipa
Stefano De Martino - fotogramma/ipa
23 marzo 2026 | 12.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Destinata a entrare nella storia di Affari Tuoi per la sua rapidità. La puntata andata in onda ieri, domenica 22 marzo, si è distinta come una delle più veloci di sempre: dopo appena 9 pacchi aperti, il concorrente ha deciso di accettare l'offerta del 'Dottore' da 15 mila euro, chiudendo la partita alle 21.00, in super anticipo.

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L'inizio era stato promettente, con diverse cifre alte ancora in gioco. Alla prima chiamata, Mauro - concorrente della Toscana - aveva accettato il cambio proposto, lasciando il pacco 8 e prendendo il 17. Tuttavia, il concorrente si è arreso quando dopo l'eminazione di tre pacchi contenenti cifre rosse, è arrivata la prima offerta: 15 mila euro . Una proposta accettata immediatamente e senza esitazioni. "Sono venuto qui per conoscere delle persone, quando mi hanno chiesto cosa faresti dei soldi ho detto una bella pescata e due giorni di vacanza", ha spiegato Mauro.

La partita si è conclusa intorno alle 21.00, in modo decisamente atipico. Con ancora 11 pacchi da aprire, Stefano De Martino è stato costretto a proseguire solo per pura formalità, con una simulazione, coinvolgendo comunque il concorrente.

Mauro ha scelto di aprire il pacco abbandonato in precedenza e conteneva solo 100 euro. Ma anche il pacco successivamente acquisito non si è rivelato fortunato. Nel corso della partita simulata, si prova anche a immaginare la situazione della regione fortunata da chiamare e anhe in quel caso, la scelta di Mauro lo avrebbe condotto in una strada poco fortunata. Un epilogo che ha premiato l'intuinto del concorrente.

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Affari Tuoi puntata record 15 mila euro
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