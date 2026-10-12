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Cristel Carrisi: "Io e papà Al Bano non ci parliamo più, ho smesso dopo la sfuriata in tv"

Le due figlie di Al Bano e Romina Power sono stati ospiti ieri nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo

Cristel e Romina Carrisi - Verissimo
Cristel e Romina Carrisi - Verissimo
12 ottobre 2026 | 10.38
Marica Di Giovanni
LETTURA: 2 minuti

"Da qualche mese c'è silenzio tra di noi e non riusciamo a riaccendere il dialogo". Cristel Carrisi ha spiegato con queste parole, ospite ieri a Verissimo, l'assenza di suo papà Al Bano al suo decimo anniversario di matrimonio con il marito Davor Luksic. "Quindi non aveva senso in questo momento accelerare i tempi", ha spiegato la terza figlia di Al Bano e Romina Power.

E sulle motivazioni che hanno portato al silenzio, Carrisi ha dato la colpa ad "anni e anni di cose irrisolte". Una scelta però sofferta: "Fa male, è ovvio. Ha fatto male non averlo al mio fianco quel giorno". La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata lo scontro mediatico tra i genitori, scatenato da una frase di Romina Power: "Dopo la sfuriata di papà in tv, ho capito che c'era qualcosa di grave che non andava. Da quel momento ho smesso di parlargli", spiega Cristel Carrisi. E per quanto riguarda la frase pronunciata da Romina Power sulla figlia scomparsa Ylenia Carrisi, Cristel spiega: "Il commento di mia madre, che ha acceso la miccia, riguardava un suo sentire che è lecito e che non le puoi togliere. Il modo in cui l'ha detto l'ho trovato intimo e sincero. Evidentemente ha toccato qualcosa di irrisolto".

Romina Carrisi in lacrime ha detto: "La madre che perde la sua prima figlia e vuole continuare a sperare che sia ancora viva, non glielo togliere. Non le togliere la speranza. Non fa male a nessuno sperare. Vorrei solo che mio padre non le togliesse l'opportunità di avere la speranza, che ancora c'è". Cristel Carrisi ha concluso: "Sono grata di avere lui come padre, ma la riconoscenza non può essere un debito per cui devo accettare ogni suo comportamento”.

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verissimo al bano cristel carrisi cristel carrisi verissimo cristel carrisi oggi
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