circle x black
Al Bano: ''Referendum non sia battaglia politica, si voti sui contenuti''

''Una parte della magistratura ha delle colpe, lo dimostra il caso Tortora''

10 marzo 2026 | 17.55
Redazione Adnkronos
''Cosa voterò al Referendum per la Giustizia? Non lo direi neanche sotto tortura. Andrò a votare come tutti i cittadini, sono un cantante e il mio compito non è quello di influenzare la gente. Ognuno faccia quello si sente di fare, grazie al cielo viviamo in una Nazione dove c'è la libertà di azione''. Così Al Bano rispondendo all'Adnkronos sul tema del prossimo Referendum sulla Giustizia. "Non dovrebbe essere un Referendum politico ma di contenuti'' e conclude ricordando il caso Tortora: ''Sappiamo tutti che una parte di magistratura qualche colpa ce l'ha, penso sempre a Enzo Tortora. L'ho conosciuto e c'ho lavorato, l'hanno accusato ingiustamente e quel giorno lì lo hanno ucciso. Non dimenticherò mai quando fu fatto sfilare in manette davanti a telecamere e fotografi, ma che paese è questo?'', conclude il cantante. (di Alisa Toaff)

Referendum Referendum sulla Giustizia Al Bano Enzo Tortora
