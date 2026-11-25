Il documentario di Tony Saccucci e Robert Tomic Zuber, in concorso al Torino Film Festival, ricostruisce l’uccisione di Mate Cipcic Bragadin nel 1943, in Dalmazia. Una storia di memoria e silenzi familiari che attraversa ottant’anni e supera i confini delle contrapposizioni ideologiche

Ci sono storie che non finiscono con la morte di una persona. Restano nelle case, nei racconti interrotti, nelle fotografie, nelle parole che qualcuno ha trovato il coraggio di scrivere e qualcun altro ha atteso decenni prima di leggere. La storia di Mate Cipcic Bragadin, ucciso nel 1943 nei pressi di Spalato e gettato nella foiba di Kevina Jama, in Dalmazia, è una di queste. A cercare di restituirgli un nome, una storia e un luogo in cui poterlo piangere sono oggi cinque donne, appartenenti a tre generazioni della stessa famiglia. E' da questa ricerca che nasce 'Le case spezzate', il documentario diretto da Tony Saccucci e Robert Tomic Zuber, prodotto da Videoest con Rai Cinema, selezionato nel Concorso Internazionale Documentari del 44/o Torino Film Festival. Un film che sceglie di avvicinarsi a una pagina dolorosa della storia del confine orientale non attraverso una tesi precostituita, ma seguendo il filo fragile e tenace di un lutto familiare.

La notte del 25 settembre 1943 alcuni uomini entrano nella casa di Mate, a Kastel Novi, vicino a Spalato. Sono persone che fino al giorno prima conosceva e considerava amiche, diventate partigiani titini dopo il mutamento degli equilibri politici e militari. Mate, nato nel 1874, viene portato via, sottoposto a un processo sommario e ucciso. Gli legano i polsi con il filo di ferro, gli sparano alla nuca e ne gettano il corpo nella Kevina Jama, una cavità profonda circa ottanta metri. Le figlie Maria e Savina, entrambe non ancora ventenni, assistono impotenti alla scena. Del padre, per decenni, non rimane quasi nulla. Tra i pochi documenti ritrovati dai familiari c'è una parola, fredda e burocratica, che sembra voler cancellare persino l'esistenza dell'uomo: "liquidato", in croato "likvidiran".

Ma il silenzio non riesce a cancellare tutto. Nel 1977 Maria scrive un breve racconto della morte del padre. Le sue parole, ritrovate soltanto dopo la sua scomparsa, nel 1999, diventano una sorta di testamento affidato alle generazioni successive: "La storia appartiene ai vincitori ma la verità non ha confini, prima o poi prende posto sia nel destino degli individui che in quello dei popoli". E' una frase che sembra contenere già il senso del film. Nel 2017 le figlie di Maria, Lada e Anna Rivaroli, oggi ottantenni, decidono di riprendere quella ricerca. Tornano nella casa di famiglia e cercano di ricostruire ciò che è accaduto, trovando però soprattutto paura, reticenze e una memoria ancora imprigionata nelle contrapposizioni del passato. Nel 2025 sono le loro figlie, Alessandra, Silvia e Annalisa, a partire da Roma per proseguire il percorso. Cinque donne, tre generazioni, un uomo da ritrovare.

La ricerca conduce alla Kevina Jama. Gli speleologi che scendono nella grotta riferiscono di aver individuato ancora resti umani e ossa sul fondo. Per le discendenti, quella discesa assume un significato che va oltre la ricostruzione dei fatti. È il tentativo di avvicinarsi finalmente al luogo in cui il nonno è scomparso, di dare una dimensione concreta a un dolore tramandato per decenni. Una delle donne, in lacrime, pronuncia parole che restituiscono tutta la forza emotiva di quel momento: "Sento la presenza di mamma, oh Dio".

La vicenda, tuttavia, non è ancora conclusa. Sono state presentate le richieste per l'esame dei resti e per le analisi del Dna; le discendenti attendono di essere convocate per il confronto genetico, nell'ambito di una nuova discesa degli speleologi che dovrà essere autorizzata. Il riconoscimento dei resti potrebbe finalmente dare una risposta a una domanda rimasta aperta per oltre ottant'anni. Nel cimitero, accanto alle tombe di famiglia, una lapide ricorda anche Mate. Davanti a quelle tombe Lada e Anna parlano con la madre Maria, come se il dialogo interrotto potesse finalmente riprendere: "La tua anima, dopo tre generazioni, possa finalmente trovare la pace insieme a tutte noi, che tu possa finalmente riunirti al tuo caro e amato padre". Non c'è richiesta di vendetta in queste parole. C'è il desiderio di ricomporre, almeno simbolicamente, una famiglia spezzata dalla violenza e dal silenzio.

Anche la costruzione cinematografica segue questa stratificazione della memoria. Le prime riprese risalgono al 2017, il punto di partenza è un filmato familiare del 1988, mentre l'ultima scena è stata girata nel 2026. Immagini realizzate in epoche diverse, con intenzioni differenti, si sovrappongono e dialogano, proprio come gli strati di materiali depositati sul fondo della grotta. Saccucci definisce il procedimento una "lettura stratigrafica". Non si tratta, spiega, di "decretare una verità storica", ma di "essere Memoria". Il documentario racconta così "il sacrificio di tre generazioni, fino alla redenzione".

La scelta di affidare il film a due registi provenienti da Paesi diversi non è secondaria. Tony Saccucci, italiano, ha insegnato Storia e Filosofia per oltre vent'anni prima di dedicarsi al cinema. Robert Tomic Zuber, nato a Pola nel 1976, è giornalista e documentarista croato. È cresciuto in un Paese nel quale i partigiani erano gli eroi di ogni racconto e nel quale l'antifascismo costituisce uno dei fondamenti della Croazia moderna. Un principio che, sottolinea, deve restare tale. Proprio per questo, però, ha sentito la necessità di affrontare anche le violenze commesse in nome della liberazione. "Un crimine commesso in nome della liberazione resta comunque un crimine", osserva. "Riconoscerlo non sminuisce la lotta contro il fascismo: al contrario, la mantiene fedele ai propri principi".

È il punto di equilibrio, non sempre facile, sul quale si muove Le case spezzate. I due autori arrivano da Paesi che, secondo Tomic Zuber, tendono a raccontare questa storia attraverso narrazioni contrapposte, ciascuna concentrata sul dolore dei propri morti. Il film prova a sottrarsi a questa logica: non equipara le responsabilità storiche, non cerca scorciatoie interpretative, ma restituisce dignità a una vicenda individuale rimasta ai margini della memoria pubblica. C'è anche una ragione geografica in questa scelta. Quando si parla di foibe, il racconto cinematografico e pubblico si è concentrato soprattutto sull'Istria, spesso attraverso la fiction. La Dalmazia è rimasta in gran parte fuori campo. Kevina Jama, ricorda Tomic Zuber, "non compare in nessuna mappa della memoria". Le due anziane sorelle non cercano una rivincita, ma "un luogo in cui poter piangere la sua perdita".

E' forse questa la dimensione più potente del documentario: raccontare una vicenda storica controversa senza trasformarla in un campo di battaglia ideologico. La memoria non viene invocata come uno strumento per alimentare nuove divisioni, ma come possibilità di riconoscere anche il dolore rimasto senza voce. E se la storia continua a essere oggetto di interpretazioni contrapposte, il lutto di una famiglia attraversa il tempo senza chiedere appartenenza politica.

'Le case spezzate' sarà presentato in anteprima mondiale lunedì 30 novembre alle ore 19.15 al Cinema Romano 1, nell'ambito del Concorso Internazionale Documentari del 44/o Torino Film Festival. Sono previste altre due proiezioni: martedì 1° dicembre, alle ore 20, al Cinema Romano 1 e mercoledì 2 dicembre alle ore 16.15 al Cinema Romano 3.

Il film è prodotto da Videoest, società indipendente fondata a Trieste nel 1990, con Rai Cinema, con il sostegno del Ministero della Cultura e del Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con Morgana Studio e con l'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia – Federesuli.