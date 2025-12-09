Al via master gratuito in sceneggiatura targato Cinecittà, Mic e Molly Bloom

Il corso di formazione ha 18 posti a disposizione per 90 ore di laboratorio teorico e pratico. Per partecipare alla selezione del master i candidati devono inviare un curriculum vitae e un progetto creativo

Possono esserci grandi star, alti budget, location da sogno ma senza una buona sceneggiatura, una grande storia scritta su un solido script, è improbabile avere un grande film. L’Italia ha una tradizione eccelsa di scrittori per il cinema, tanto che una tecnica standard nel mondo è chiamata ‘sceneggiatura all’italiana’, e vanta oggi autori di straordinario talento, creatori di storie per film e serie che fanno il giro del mondo. A partire da queste premesse, Ministero della Cultura, Cinecittà e Accademia Molly Bloom per gli sceneggiatori del futuro lanciano il master in sceneggiatura cinematografica 'Ideare, scrivere, trasformare: il racconto per immagini', presentato oggi a Roma. Un master interamente gratuito, con 18 posti a disposizione per 90 ore di laboratorio teorico e pratico (dal 27 febbraio al 15 maggio 2026), le cui iscrizioni partono da oggi 9 dicembre.

Il corso di formazione - rivolto a quanti, soprattutto giovani, vogliono avvicinarsi alla professione - rientra nel progetto LuceLabCinecittà finanziato dal Ministero della Cultura con fondi Pnrr, per creare una nuova classe di professionisti in tutti i settori dell’audiovisivo, e portare a quel ricambio generazionale che, con la rivoluzione digitale e la ricerca di nuovi linguaggi e narrazioni, richiede lo stesso mercato. Di livello assoluto il corpo docenti, che riunisce firme autorevoli della narrativa e della scrittura per il cinema: Sofia Assante, Filippo Bologna, Giancarlo De Cataldo, Federica De Paolis, Diego De Silva, Francesco Martinotti, Sebastian Maulucci, Serafino Murri, Monica Zapelli.

Alla presentazione del Master hanno partecipato Lucia Borgonzoni, Sottosegretario alla Cultura, Antonio Saccone, presidente di Cinecittà, Claudio Tesauro, presidente Accademia Molly Bloom. Con loro Leonardo Colombati e i docenti del master.

"Intuizione, ispirazione, coraggio, guizzo creativo. Il cinema è tutto questo - ha affermato il sottosegretario Borgonzoni ma è anche metodo, tecnica, talento affinato con i giusti strumenti. Proprio gli strumenti che intendiamo fornire alle nuove generazioni di professionisti del settore, investendo una parte dei fondi Pnrr a disposizione del ministero per dare vita alle attività formative messe in campo nell’ambito del progetto LuceLabCinecittà: oltre 4,3 milioni di euro per 65 corsi in tutta Italia tra quelli già realizzati, in svolgimento o di prossima partenza. Un piano pensato per garantire alla filiera dell’audiovisivo un futuro solido, pronto ad affrontare vecchie e nuove sfide".

“Il cinema - ha sottolineato il presidente di Cinecittà Antonio Saccone- ha sempre bisogno di nuove storie e di nuove forme e parole per raccontarle. Cinecittà da sempre promuove i talenti dell'audiovisivo, e grazie al MiC e all'autorevolezza dell'Accademia Molly Bloom offriamo ai giovani sceneggiatori una struttura, dei grandi maestri di scrittura e un'esperienza vera. Con questo corso e quelli che organizziamo, Cinecittà lavora per dare al cinema italiano un germe di professionalità, di creatività, e di futuro”. "Sono molto felice che, grazie alla collaborazione con Cinecittà, Accademia Molly Bloom affianchi al suo Master universitario in scrittura creativa un Master sulla scrittura cinematografica. La nostra vocazione, infatti, è declinare la creatività messa su pagina in tutte le possibili forme", dichiara Leonardo Colombati, Rettore di Accademia Molly Bloom“

Tra i punti principali affrontati dal Master: le basi della scrittura cinematografica, il principio della visualità, la struttura in tre atti e le varianti, i personaggi, il dialogo, il tema, lo sviluppo della storia - dall’idea alla scaletta al soggetto; il passaggio dal soggetto al trattamento alla sceneggiatura; il pitch. L’articolazione delle giornate è equamente suddivisa in lezioni teoriche e ore di laboratorio pratico. Per partecipare alla selezione del master i candidati devono inviare un curriculum vitae e un progetto creativo 'Fabbricare un sogno: un giorno a Cinecittà'. Il candidato deve presentare una scena originale (lunghezza massima 2 cartelle), ambientata a Cinecittà, che sviluppi il seguente spunto: “Un giovane sceneggiatore/una giovane sceneggiatrice entra per la prima volta a Cinecittà per un colloquio. Mentre aspetta, si ritrova nel set di un vecchio film e inizia a immaginare...". Le candidature saranno valutate da una giuria composta dai docenti del Master.