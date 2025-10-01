circle x black
Cerca nel sito
 

Alba Parietti critica Selvaggia Lucarelli: "Non potremmo mai essere amiche"

La conduttrice televisiva è stata ospite oggi a La volta buona

Alba Parietti - Fotogramma/ipa
Alba Parietti - Fotogramma/ipa
01 ottobre 2025 | 15.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Alba Parietti ospite oggi, mercoledì 1 ottobre, a La volta buona, è tornata a parlare dei rapporti tesi con Selvaggia Lucarelli, nati ai tempi della sua partecipazione a Ballando con le stelle e mai risanati.

"Non ci siamo chiarite io e Selvaggia. Le riconosco un sacco di qualità: è una bravissima giornalista, ha una dialettica straordinaria, è una bella donna, sa stare in video e se fossi un conduttore la prenderei. Ma non potrebbe mai essere mia amica", ha detto senza mezzi termini.

Parietti ha ricordato le lunghe battaglie legali che le hanno viste protagoniste nelle aule di tribunale per cinque anni: "Nei miei confronti ha un problema serio perché ci siamo querelate e il giudice ha chiesto pure di ritirare le cause e lei non ha accettato, abbiamo intasato le aule di tribunale per cinque anni per una causa ridicola. In 50 anni di televisione non mi è mai successo di prendere una denuncia penale o civile da un collega".

Durante l'intervista, Parietti ha espresso solidarietà alla collega Barbara D'Urso, concorrente attuale a Ballando con le stelle: "Barbara era in un momento delicatissimo sabato scorso. Una donna di 68 anni che si rimette in gioco e si esibisce a mezzanotte e mezza con la tensione, lei ha commentato le faccine", ha detto Parietti ricordando le parole di Lucarelli. E ha aggiunto: "Quelle non sono opinioni ma sono offese. E lo dico da fan di Ballando con le Stelle, non mi perdo una puntata. Ma i concorrenti sono esseri umani, non pupazzi".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
alba parietti selvaggia lucarelli la volta buona caterina balivo
Vedi anche
Meloni al vertice Ue di Copenaghen, le videonews dal nostro inviato
News to go
Sciopero dei treni il 2 e il 3 ottobre, orari e fasce di garanzia
Corteo ProPal alla Sapienza, cori per Gaza e Flotilla: occupata facoltà di Scienze politiche - Video
News to go
San Siro, Consiglio comunale di Milano approva vendita a Milan e Inter
Marche, Acquaroli: "Ho sentito Giorgia Meloni, era contenta"
Marche, Acquaroli arriva con Arianna Meloni: l'applauso al comitato elettorale
Regionali Marche, Ricci: "Ho chiamato Acquaroli per congratularmi" - Video
News to go
Bullismo, come cambia la vecchia sanzione della sospensione: le novità
News to go
Lufthansa taglierà 4.000 posti di lavoro entro il 2030
News to go
Crosetto a Flotilla: "Se forza blocco navale si espone a pericoli elevatissimi"
Baglioni: "'La Vita è Adesso' pensavo fosse brutto, invece è un successo da 40 anni"
Glenn Close: "Armani una persona generosa e un amico"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza