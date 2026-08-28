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Ballando con le Stelle, Alberto Ravagnani è un nuovo concorrente

L'ex prete oggi influencer parteciperà al programma di Milly Carlucci

Alberto Ravagnani - Ipa/Fotogramma
Alberto Ravagnani - Ipa/Fotogramma
28 agosto 2026 | 14.11
Simone Cesarei
LETTURA: 3 minuti

Alberto Ravagnani è un nuovo concorrente di Ballando con le Stelle. Oggi, venerdì 28 agosto, l'ex prete oggi influencer ha annunciato direttamente sul proprio profilo Instagram che parteciperà al programma condotto da Milly Carlucci, al via il prossimo ottobre.

"Combattere e ballare, due cose che ho sempre rimpianto di non saper fare. Due cose opposte ma che in realtà sono la stessa cosa. Sono due modi per far parlare il corpo", ha detto Ravagnani nel suo video-annuncio social.

"Ho sempre detto tante parole. Ora voglio appropriarmi del mio corpo e dargli voce. Ora sono in Thailandia, ad imparare a combattere, ma fra un po’ sarò su Rai Uno per imparare a ballare. Ballando con le Stelle, arrivo!".

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