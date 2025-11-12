circle x black
Alex Britti prima dei '7000 caffè': spunta la foto del 1994, ricci e sguardo intenso

La foto postata dal cantante sul profilo Instagram

Alex Britti - Foto di Alberto Martinangeli
Alex Britti - Foto di Alberto Martinangeli
12 novembre 2025 | 16.05
Redazione Adnkronos
"Prima di 7000 caffè", scrive Alex Britti su Instagram. Ma parafrasando il titolo del suo celebre brano, verrebbe da dire '7000 capelli'. Il cantautore romano ha condiviso un foto in bianco e nero del 1994, scattata al 'Big Mama Live Music & Bar', uno storico locale della Capitale che ha segnato un'epoca della musica live romana, chiuso nel 2020 ma che ancora oggi ha molta storia da raccontare.

Proprio come questo scatto di Britti, firmato da Alberto Martinangeli. Un giovanissimo Alex fissa l'obiettivo con sguardo serio e deciso, i ricci ribelli fanno tutto il resto e incorniciano il volto di un'artista agli inizi della sua carriera, con tanti sogni ancora da realizzare.

Il post ha raccolto commenti e reazioni entusiaste. C'è chi ha fatto un tuffo nel passato ricordando gli anni degli esordi i Britti e l'atmosfera dei locali live storici di Roma, e chi ha scherzato giocando con il titolo del suo celebre brano: "Allora troppi caffè fanno male ai capelli". Tra nostalgia e ironia, c'è anche chi giura di averlo scambiato per Riccardo Cocciante.

