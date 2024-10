"Ciao, sono Alfa. Ho scritto questa canzone che si chiama 'Il filo rosso', posso fartene sentire un pezzettino?", inizia così la telefonata che Alfa ha fatto ad alcuni sconosciuti per avere i primi pareri del pubblico sul nuovo brano, in uscita venerdì 18 agosto. Tra chi crede che sia uno scherzo e chi resta sbigottito nel sentire la voce del cantautore, tutti restano ad ascoltare al telefono le strofe: "Questo amore ci fa dormire male cinque amore, pensarci tutte le altre 19 e giuro non ne posso più di fare a meno di te".

"E' bellissima", "E una hit" sono alcune delle reazioni telefoniche tra i sorrisi di Alfa.