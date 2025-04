Alfonso D'Apice e Chiara Cainelli sono stati derubati. I due, reduci dall'esperienza al Grande Fratello, hanno raccontato sui social che due ladre hanno fatto irruzione nella loro casa con l'intento di rubare i loro effetti personali. Chiara, finalista del reality show di Canale 5, ha provato a fermarle ed è stata aggredita fisicamente.

Il racconto sui social

"Siamo stati assenti sui social perché è accaduto un fatto spiacevole", ha esordito Alfonso D'Apice che ha spiegato nei dettagli cosa è successo. "Eravamo in casa entrambi, quando Chiara uscendo dal bagno ha trovato in casa due ragazze entrate per rubare" ha spiegato l'ex gieffino, specificando che al momento la coppia si trova a Trento, nella casa della famiglia di Chiara.

"Hanno provato a scappare, Chiara le ha inseguite. Sono uscito dalla doccia, Chiara è riuscita a bloccarle per le scale ma l'hanno aggredita. Nel frattempo sono arrivato io, c'è stato casino e di colluttazioni. Abbiamo provato a bloccarle. All'inizio siamo riuscite, loro provavano a scappare e hanno spinto Chiara per le scale, ed è caduta" ha continuato D'Apice.

"Alla fine una delle due è riuscita a scappare, l'altra l'ho bloccata io. Abbiamo chiamato i carabinieri, sono arrivati, hanno preso la ragazza e la stanno portando in caserma", ha aggiunto. Poi ha spiegato: "Abbiamo visto cosa hanno rubato. Hanno preso la collana di mio padre che avevo lasciato sul divano. Hanno preso il portafoglio di Chiara con soldi, documenti, e tutto ciò che aveva, fortunatamente i miei documenti erano da un'altra parte".

Poi, l'ex concorrente ha condiviso una foto, mostrando i segni dell'aggressione subite da Chiara Cainelli durante lo scontro avvenuto con le due ladre.