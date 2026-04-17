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Allarme truffe tra i vip, soldi rubati e identità false: da Laura Efrikian a Eva Henger, i casi

Le testimonianze delle vittime a La volta buona

Laura Efrikian e Eva Henger - La volta buona
Laura Efrikian e Eva Henger - La volta buona
17 aprile 2026 | 16.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Allarme truffe tra i vip. Laura Efrikian ospite oggi a La volta buona ha raccontato di essere stata vittima di una truffa da parte di un uomo che si è finto suo nipote Jacopo, figlio di Marco Morandi. Il malvivente l'avrebbe contattata usando la voce modificata simile a quella del nipote, chiedendole urgentemente dei soldi.

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Presa dal panico e convinta che ci fosse un serio problema, Efrikian ha consegnato a un ragazzo, che si è presentato a casa sua, circa 5 mila euro, convinta che quei soldi fossero poi serviti al figlio Marco: "Io non ho ragionato con il cervello, sono andata in tilt. Io ero convinta che ci fosse un problema con mio figlio", ha raccontato l'attrice nel salotto di Caterina Balivo.

I finti vip

Ma non è questa l'unica tipa di truffa che si aggira online. Esistono anche casi in cui i truffatori si spacciano per personaggi famosi, instaurando prima un rapporto con le vittime per poi richiedere ingenti somme di denaro. Alcune persone hanno raccontato di essere stati ingannati da finti vip come Brad Pitt o Umberto Tozzi. In questo ultimo caso la vittima sarebbe stata truffata per un valore di 17 mila euro dopo aver scambiato messaggi per circa un anno con il finto cantautore di 'Ti amo'. Alla fine, il malvivente le avrebbe chiesto denaro per "salvargli la carriera".

In studio presente anche Rosanna Banfi che ha raccontato un episodio simile accaduto al padre Lino Banfi, diventato oggetto di una truffa online. In questo caso, i truffatori avevano creato un video con l'intelligenza artificiale usando l'immagine dell'attore per promuovere sui social una crema miracolosa.

Un'altra truffa raccontata in studio riguarda una persona che si è finta Eva Henger per oltre due anni sottraendo alla vittima circa 12 mila euro: "È stato raggirato con la scusa di problemi economici", ha raccontato l'attrice in studio.

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truffe vip identità false
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