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Amelie e DJ Alma fanno ballare la Puglia: migliaia di persone in piazza a San Severo

Amelie e DJ Alma fanno ballare la Puglia: migliaia di persone in piazza a San Severo
20 maggio 2026 | 15.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Grande partecipazione a San Severo per l’evento firmato RTL 102.5, che ha portato musica e spettacolo nel cuore della città pugliese davanti a una piazza gremita da oltre 15mila persone.

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Protagoniste della serata Amelie e DJ Alma, che hanno animato il pubblico con oltre due ore di musica trasformando il centro cittadino in una grande festa a cielo aperto.

Amelie è reduce da diversi successi musicali: l’ultimo singolo 'Non è Francesco' (by CanovA), è attualmente in rotazione radiofonica. Alma, invece, accompagna gli ascoltatori ogni weekend su Radio Zeta con 'Radio Zeta Club', in onda dalle 17 alle 18, un’ora interamente dedicata alla musica, al ritmo e alle sonorità più coinvolgenti del momento.

Intanto, a San Severo, oltre due ore di show hanno trasformato la piazza in una grande festa a cielo aperto: migliaia di persone hanno ballato, cantato e condiviso una serata all’insegna della musica e del divertimento.

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Amelie DJ Alma RTL 102.5 San Severo
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